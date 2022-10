Interview mit grösstem Kritiker – Plötzlich lieben sie Granit Xhaka Der Captain der Schweizer Nationalmannschaft wird in der Premier League mit Lob überhäuft. Das war nicht immer so. Anruf bei Englands berüchtigtstem Journalisten Piers Morgan, der Xhaka jahrelang schlechtredete. Andreas Kunz

Führte den FC Arsenal auf Platz 1: Granit Xhaka lässt sich von den Fans feiern. Foto: Getty

Das 3:1 am Ende schoss er selbst. Mit seinem linken Fuss verlud er Tottenham-Goalie Hugo Lloris, dann liess sich Granit Xhaka auf den Knien feiern. Zum ersten Mal in England wählten ihn die Fans am letzten Sonntag zum «Man of the Match», nachdem er den FC Arsenal zum Sieg im Nordlondoner Derby geführt hatte.