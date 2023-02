Maturandin verarbeitet Verlust – «Plötzlich mussten wir Töchter unsere todkranke Mutter pflegen» Sophia Hunziker verlor ihre Mutter an den Krebs. Als Maturaarbeit drehte die 17-Jährige aus Uetikon einen Dokfilm, in dem sie Angehörige von Krebspatienten zu Wort kommen lässt. Alec Nedic

«Mein sechsjähriges Ich hat nicht verstanden, woran meine Mutter litt.» Foto: Manuela Matt

«Ich konnte es nicht wahrhaben, schrie viele Male: ‹Nein, Nein!› Es war surreal und ich fühlte mich wie betäubt.» Sophia Hunziker sitzt in einem Café in Meilen. Sie umklammert ihre Tasse fest mit beiden Händen, sodass die Knöchel weiss hervortreten. Dennoch wirkt sie gefasst, während sie vom erschütterndsten Augenblick ihres Lebens erzählt. Anderthalb Jahre ist es her, seit ihre Mutter den Kampf gegen den Lungenkrebs verloren hat. Nun hat die 17-jährige Maturandin aus Uetikon einen Dokumentarfilm zu diesem Thema gedreht.