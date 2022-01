Eishockey: Re-Start in der 2. Liga – Plötzlich Playoff für Wallisellen und Dielsdorf-Niederhasli Nach fünf Wochen Pandemie-Pause geht die Saison für die drei Männer-Zweitligisten aus der Region am Wochenende weiter – und das gleich im Playoff und in der Abstiegsrunde. Peter Weiss

Nach fünf Wochen Pause müssen sie sofort in den Playoff-Rhythmus finden: Dielsdorfs-Niederhaslis Kyle Reichmuth (links) und Wallisellens Luca Danuser. Im Achtelfinal treffen die beiden Unterländer Teams noch nicht aufeinander. Foto: Leo Wyden

«Bei uns ist die Vorfreude gross, die Spieler haben das Playoff seit Anfang Jahr so richtig herbeigesehnt, natürlich unter der Voraussetzung, dass sich die Situation auf den Intensivstationen bessert», schildert David Hug, der Sportchef der ersten Mannschaft des EHC Wallisellen. Der Entscheid der zuständigen Covid-19-Taskforce des Schweizer Eishockeyverbands, die Meisterschaft unterhalb der MSL am Wochenende fortzusetzen, kam im EV Dielsdorf-Niederhasli (EVDN) sehr gut an. «Nach dem Abbruch der letzten Saison haben natürlich alle gehofft, dass dieses Jahr nicht wieder dasselbe passiert», erklärt Serge Cornioley, der Sportchef und Chefcoach in Personalunion.