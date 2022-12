Neue, persönliche Geschichten – Plötzlich sah sie im Augenwinkel Roger Federer stehen Im Lockdown vertrieben Vittoria und Carola die Langeweile mit Dachterrassen-Tennis. Ihr Video ging viral und erreichte den Maestro. Im neusten Federer-Buch sagen sie, wie sie alles geprägt hat. Ein Vorabdruck. Simon Graf

Der Moment, als Federer die Mädchen überrascht. Vittoria reisst eine Grimasse, Carola grinst. Foto: zvg

Italien wurde im Februar 2020 als erstes Land in Europa mit voller Wucht von der Corona-Pandemie getroffen. Zurück blieben aber nicht nur die schrecklichen Bilder, sondern auch ein Video, das symbolisch dafür steht, dass man sich in schwierigen Zeiten nicht unterkriegen lassen sollte: Stark eingeschränkt in ihrem Leben während des zweimonatigen Lockdown, spielten sich Vittoria Oliveri und Carola Pessina in Finale Ligure, einer Stadt an der italienischen Riviera, mit ihren Tennisrackets die Bälle zu – von Dachterrasse zu Dachterrasse.