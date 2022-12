Jahresrückblick, Oktober bis Dezember – Plötzlich startet der Kampf für den Erhalt der Eigentalstrasse Im letzten Quartal wird in der Region viel gestritten. Etwa um den Erhalt der Strasse durchs Eigental, an der Schule Dänikon-Hüttikon und wegen Windturbinen. Martin Liebrich

Es ist beschlossene Sache. 2027 soll die Eigentalstrasse definitiv gesperrt werden. Nur regt sich dagegen plötzlich Widerstand. Foto: Sibylle Meier

Der Oktober

Auf dem Mont-Soleil stehen Windturbinen. Im Unterland sollen sie bis 2050 gebaut werden. Foto: Leandre Duggan (Keystone)

Regierungsrat Martin Neukom (Grüne) sorgt für Bewegung in der Windenergie-Frage. Damit erwischt er mehrere Gemeinden im Unterland auf dem falschen Fuss. Denn er sagt, wo im Kanton Windenergieanlagen gebaut werden könnten. Im Unterland kommen Standorte in Embrach, Hüttikon und Wasterkingen infrage. Nur weiss man dort nichts davon – bis Neukom es an einer Medienkonferenz sagt. Die Behörden fühlen sich überrumpelt. Die bis zu 160 Meter hohen Turbinen sollen bis 2050 stehen.