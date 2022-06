Trend auf Zürcher Strassen – Plötzlich trägt die Jugend wieder Freitag Die Taschen aus Lkw-Planen galten bei jungen Menschen als uncool, doch nun entdecken sie zwei Freitag-Taschenmodelle wieder. Das hat viel mit dem Zeitgeist zu tun. Annik Hosmann

Das Modell F40 Jamie von Freitag ist derzeit wieder omnipräsent auf den Zürcher Strassen. Foto: Silas Zindel

Sie tauchten im Frühling wieder im Zürcher Strassenbild auf und sind seither omnipräsent: Freitag-Taschen im Kleinstformat. Am Veloumzug Critical Mass werden sie genauso getragen wie beim Apéro auf dem Helvetiaplatz im Kreis 4 oder am Musikfestival Bad Bonn Kilbi in Düdingen, wo jeweils halb Zürich hinpilgert. Ihre Namen: F41 Hawaii Five-0 und F40 Jamie. Wieder, weil die beiden Modelle nicht neu sind: Die F41 kam bereits 1996 auf den Markt (drei Jahre nach der Gründung der Marke), die F40 lancierten Daniel und Markus Freitag 2014.