Corona-Situation in der Schweiz – Plötzlich war die Liste mit den freien Spitalbetten weg Die Schweiz muss ihre Fallzahlen deutlich senken, um die Spitäler zu entlasten. Wichtige Daten aus den Kantonen sind im Moment allerdings nicht verfügbar. Jacqueline Büchi

Die Situation in den Spitälern hat sich leicht entspannt, die Gefahr einer Überlastung besteht aber weiterhin. Foto: Anthony Anex (Keystone)

Die Spitäler dürfen nicht an ihre Kapazitätsgrenzen stossen: Auf dieses Ziel ist die gesamte Covid-Strategie von Bund und Kantonen ausgerichtet. In den letzten Tagen und Wochen veröffentlichte die wissenschaftliche Taskforce des Bundes immer wieder neue Berechnungen dazu, wann das letzte Bett auf den Schweizer Intensivstationen belegt sein dürfte.

Die schlimmsten Szenarien trafen bislang nicht ein. Der Anstieg der Neuinfektionen hat sich zuletzt verlangsamt, am Dienstag meldete das Bundesamt für Gesundheit (BAG) 5980 zusätzliche laborbestätigte Corona-Fälle. «Die Signale zeigen in die richtige Richtung, wir müssen aber die Fallzahlen noch deutlich senken, um die Spitäler zu entlasten», sagte Stefan Kuster vom BAG am Nachmittag vor den Medien.