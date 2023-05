Sekundarschulgemeinde Rümlang/Oberglatt – Plus fällt höher aus als erwartet An der Sekundarschulgemeindeversammlung vom Juni geht es um die Rechnung 2022, die um rund 1,4 Millionen Franken besser abschliesst als vorgesehen.

Am 12. Juni können die Stimmberechtigten der Sekundarschulgemeinde Rümlang-Oberglatt an der Gemeindeversammlung über erfreuliche Finanzen abstimmen. Denn die Erfolgsrechnung schliesst – bei einem Aufwand von 16 Millionen Franken und einem Ertrag von rund 17,4 Millionen Franken – mit einem Plus von rund 1,4 Millionen Franken ab. Budgetiert war lediglich ein Plus von 8800 Franken.

Wie es in der Mitteilung heisst, sei die Entwicklung der Steuerkraft der Sekundarschulgemeinde Rümlang-Oberglatt sehr erfreulich gewesen. Es konnte ein Mehrertrag von rund 1,9 Millionen Franken verbucht werden. Einen besonderen Effekt hatte zudem der Beschluss, den Ressourcenausgleich ab 2022 abzugrenzen. Es konnten in der Rechnung 2022 einmalige Aufwertungsgewinne von rund 4,6 Millionen Franken verbucht werden.

Höher als budgetiert waren die Vikariats- und Lohnkosten, was eine Kostensteigerung von rund 400'000 Franken ausgemacht habe.

red

