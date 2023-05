Freienstein-Teufen – Plus statt Minus in Jahresrechnung Die Grundstückgewinnsteuern sorgten im vergangenen Jahr in Freienstein-Teufen für ausgewiesene Mehreinnahmen. Thomas Mathis

Die Rechnung 2022 der Politischen Gemeinde Freienstein-Teufen schliesst bei einem Aufwand von 10,2 Millionen Franken und einem Ertrag von 10,6 Millionen Franken mit einem Plus von rund 393’000 Franken. Budgetiert war ein Minus von knapp 285’000 Franken. Hauptgrund für das Resultat seien ausgewiesene Mehreinnahmen bei den Grundstückgewinnsteuern. Mehraufwendungen seien im Bereich der ambulanten und stationären Pflege zu verzeichnen. Nach Berücksichtigung des Ertragsüberschusses wird ein Bilanzüberschuss von knapp 12,9 Millionen Franken ausgewiesen. Die Investitionsrechnung im Verwaltungsvermögen zeigt Nettoinvestitionen in der Höhe von 1,3 Millionen Franken. Im Budget waren 1,4 Millionen Franken vorgesehen. Im Finanzvermögen wurden keine Investitionen getätigt. Der Gemeinderat empfiehlt den Stimmberechtigten, die Jahresrechnung an der Gemeindeversammlung vom 21. Juni zu genehmigen.

