Discount Tire – Pneuwechsel beim Roboter Mithilfe von Robotern lassen sich viele anstrengende Arbeitsvorgänge beschleunigen. Neuerdings zählt dazu auch der Reifenwechsel bei PW. Mario Hommen

In einer Werkstatt mit Robotire-System übernehmen die Roboter den Pneuwechsel.

Autos werden zunehmend digitaler, viele Funktionen zudem automatisiert. Beim Pneuwechsel ist hingegen weiterhin schweisstreibende Handarbeit gefragt. Anders sieht das bei der amerikanischen Reifenwerkstattkette «Discount Tire» aus, die in einer ersten Filiale in der Stadt Fountain Hills in Arizona ein automatisiertes Reifenwechselsystem von Robotire in Betrieb genommen hat. Die weitgehend automatisierte Technik soll den Reifenwechsel beschleunigen, eine präzise Montage gewährleisten sowie die Werkstattmitarbeiter von körperlich schwerer Arbeit entlasten.

Auch zum automatisierten Reifenwechsel muss das Fahrzeug zunächst auf eine Hebebühne. Parallel zu dieser befindet sich beidseitig ein Schienensystem, auf dem sich kleine Schraubroboter vor den Rädern positionieren, um die Radmuttern zu lösen. Anschliessend nehmen grössere Roboterarme die gelösten Räder ab, um sie auf die Reifenmontiermaschine zu legen. Dort wird zunächst der alte Reifen abgezogen, anschliessend der neue aufgezogen.

Der Mensch sorgt für den Luftdruck

Dabei muss ein Mitarbeiter das Rad auf der Maschine lediglich sichern und den neuen Reifen aufpumpen. Vor der wiederum automatisierten Montage wird der Reifen noch ausgewuchtet, auch dies geht weitgehend mithilfe der Roboter vonstatten, der Mitarbeiter muss allerdings auch hier ein wenig assistieren. Der Reifenwechsel durch die Roboter soll weniger als 25 Minuten dauern. Von Menschenhand ausgeführt, muss man für diese Arbeit 45 bis 60 Minuten einkalkulieren.

Das Robotire-System, das auf hochauflösende Kameras, maschinelles Lernen und künstliche Intelligenz setzt, soll sich in bestehende Werkstätten problemlos integrieren lassen. Derzeit fährt Robotire in seiner Fabrik in Detroit die Produktion seiner automatisierten Reifenmontageanlagen hoch, um diese in den kommenden Monaten an weitere Werkstätten in den USA auszuliefern.

Fehler gefunden?Jetzt melden.