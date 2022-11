Debatte in Bülach – Podium zur Asylpolitik Das prominent besetzte Podium war sich einig: Nur gemeinsam lassen sich die enormen Herausforderungen in der Asylpolitik bewältigen. Dieter Liechti-Keller

Die Teilnehmenden des Podiums von links: Monika Rühl (economiesuisse), Christoph Albrecht (Jesuiten-Flüchtlingsdienst), Res Strehle (Gesprächsleiter), Daniel Jositsch (Ständerat) und Cornelia Lüthy (Staatssekretariat für Migration). Foto: Ruedi Keller

Am Montag, 7. November, fanden sich über einhundert interessierte Zuhörerinnen und Zuhörer in der Vetropack Hall in Bülach ein, um einer hochstehenden Debatte von Vertretern aus Politik, Wirtschaft, Verwaltung und Zivilgesellschaft zu folgen. Zwei Aspekte daraus seien kurz erläutert: Wir alle tragen Mitverantwortung an der menschenverachtenden Regelung, dass Schutzsuchende zuerst einmal ihr Leben aufs Spiel setzen müssen, bevor sie in Europa ein Asylgesuch stellen können. Wege, die eine gefahrlose Flucht in die Schweiz ermöglichen, sind vermehrt anzubieten. Alle Verschärfungen des Asylrechts der letzten Jahre sind demokratisch legimitiert, ein Zeichen dafür, dass Angst und Abwehrhaltung in weiten Teilen der Bevölkerung überwiegen. Es gilt also, Wege zu finden, diese Kreise durch Aufklärung für eine menschlichere Asylpolitik zu gewinnen und ihnen zu zeigen, dass eine kluge Zuwanderungspolitik im Interesse unseres Landes liegen kann, und sie sind zur Mitgestaltung dieser Politik einzuladen.

Ukrainische Volkslieder

Als Veranstalter des Podiums waren die EVP, die Grünen, die Mitte und die SP zusammen mit der reformierten und der katholischen Kirchgemeinde verantwortlich. Die anderen drei Ortsparteien waren an einer Mitarbeit nicht interessiert, was die Vorbereitungsgruppe des Podiums sehr bedauert. Ein Höhepunkt des Abends war der musikalische Beitrag der Neuen Kantorei. Die Ukrainerin Olga trug, begleitet von einer Handvoll Chormitgliedern unter der Leitung von Susanne Rathgeb, zwei ukrainische Volkslieder vor. Diese Klänge eroberten die Herzen der Zuhörerschaft und stärkten so deren Bereitschaft, die Angst vor Veränderungen abzubauen.

