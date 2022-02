Kandidierende auf dem Podium – Pointierte Meinungen und überraschende Antworten in Niederweningen Zwei Frauen und fünf Männer, alle parteilos, kandidieren für den Niederweninger Gemeinderat. Die örtliche FDP organisierte eine öffentliche Vorstellungsrunde. Barbara Gasser

Die sieben Kandidierenden für den Gemeinderat stellten sich in Niederweningen den Fragen des Publikums. Foto: Francisco Carrascosa

«Was halten Sie davon, wenn sich die Nagra für den Standort Nördlich Lägern für das geologische Tiefenlager entscheiden würde?» So lautete eine Frage aus dem Publikum an der Podiumsveranstaltung vom 2. Februar zu den bevorstehenden Wahlen in Niederweningen. Mark Staub, seit 2014 im Gemeinderat und einziger Kandidat für das frei werdende Präsidium, hätte nichts dagegen. «Wir alle nutzen die Technologie, die diesen Abfall produziert. Vor einem solchen Endlager in unserer Region habe ich keine Angst», sagte der IT-Fachmann vor über 70 Interessierten im Schulhaus Mammutwis.