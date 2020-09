Temperatursturz am Wochenende – Polarluft bringt Schnee und Regen in die Schweiz Ab Freitag ist auf der Alpennordseite mit kühleren Temperaturen, starkem Wind und Niederschlägen zu rechnen. Die Schneefallgrenze sinkt stark. red

Die Schneefallgrenze sinkt: Der Jaunpass auf rund 1500 Metern ist am Freitagmorgen bereits leicht von Schnee bedeckt. (25. September 2020) Foto: Twitter/MeteoNews

Am Freitag und am Wochenende zieht eine Kaltfront über die Schweiz. Die Polarluft sorgt für einen deutlichen Temperatursturz und lässt die Schneefallgrenze sinken. Am Freitag gibt es auf der Alpennordseite Temperaturen zwischen 10 und 14 Grad. Am Samstag und Sonntag sinkt Thermometer in der Nacht sogar örtlich auf 4 Grad ab.

Mit dem Wetterumschwung kommt es auch verbreitet zu Niederschlägen. Am Freitag sind vereinzelt auch Gewitter möglich. Dazu gibt es starken Wind, lokal sogar Sturmböen. Die Schneefallgrenze liegt am Freitag bei 1300 bis 1500 Metern. Am Samstag sinkt sie weiter. Dann ist Schneefall auf 1000 Metern möglich, örtlich sogar auf 700 Metern. Am Alpennordhang ist ein Meter Neuschnee möglich.

Freundlicher zeigt sich das Wetter auf der Alpensüdseite. Dort gibt es am Freitag 18 Grad, vereinzelt ist jedoch mit Gewittern zu rechnen. Am Samstag und am Sonntag zeigt sich die Sonne bei 18 Grad.

Am Montag wird es in der ganzen Schweiz wieder wärmer. Im Süden sind Temperaturen um die 20 Grad möglich. Ab Dienstag ist es auch in der Nordschweiz wieder über 15 Grad warm.