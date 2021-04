Polarluft bringt Rekordkälte – So kalt war es am Zürichsee im April noch nie Ein markanter Kaltlufteinbruch hat den Winter zurück ins Flachland gebracht. Am Zürichsee sank das Thermometer am Dienstagmorgen auf –4,2 Grad. Das ist ein neuer Allzeit-Kälterekord. Martin Steinegger

Frost und Schnee statt Sonne und Wärme – arktische Kaltluft hat den Frühling am Dienstag abrupt beendet. Foto: Martin Steinegger

Nach einem milden und sonnigen Start in den April hat sich der Winter nochmals zurückgemeldet. Und zwar auf eindrückliche Art und Weise.

Ausgehend von einem Tiefdruckgebiet über Skandinavien hat von Montag auf Dienstag eine markante Kaltfront die Schweiz überquert. Hinter der Kaltfront floss eine für die Jahreszeit extrem kalte Luftmasse zum Alpenraum. Selbst in den tiefsten Lagen bildete sich eine dünne Schneedecke aus.

Die am Dienstagmorgen gemessenen Frosttemperaturen lassen aufhorchen. In Wädenswil am Zürichsee sank das Thermometer auf –4,2 Grad (2 m über Boden gemessen). Das ist der tiefste April-Wert, der an dieser Station seit Messbeginn 1981 registriert wurde. Der bisherige Minusrekord datierte vom 13. April 1986 (–3,8 Grad).