Ukraine-Krise – Polen bereitet sich auf das Schlimmste vor Im Fall einer russischen Invasion in der Ukraine rechnet die Regierung mit bis zu einer Million Flüchtlingen. Florian Hassel aus Warschau

Vor allem eine symbolische Geste: US-Truppen werden nach Polen verlegt. Foto: Beata Zawrzel (Keystone)

In Nordpolen hält sich Elblag schon bereit. Die Planungen stehen. Im Fall eines Kriegs in der Ukraine könnte die Stadt Hunderte Flüchtlinge aus dem Nachbarland aufnehmen. Zuerst würden die Sporthallen von vier Schulen der 118’000-Einwohner-Stadt für sie frei gemacht: 420 Ukrainer könnten dort unterkommen. Der städtische Krisenstab sucht zudem Plätze für weitere Flüchtlinge. Sollte es zu einem russischen Angriff auf die Ukraine kommen, rechnet die polnische Regierung schlimmstenfalls mit einer Million Flüchtlinge. Deshalb bat sie Bürgermeister in ganz Polen, umgehend eine Liste möglicher Notunterkünfte und der damit verbundenen Kosten vorzubereiten.