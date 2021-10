ZUgespitzt – Politik statt Social Media In der Rubrik «ZUgespitzt» greifen Redaktorinnen und Redaktoren Themen aus dem Unterländer Alltag auf. Flavio Zwahlen

Die Dienste von Facebook waren am Montagabend nach einem Fehler über sechs Stunden nicht erreichbar. Foto: Marco Zangger

Zuerst musste sich mein WLAN-Router Vorwürfe gefallen lassen, dann auch noch Sunrise. Sorry dafür. Aber ich hatte die Befürchtung, dass mein Internet mal wieder komplett spinnt. Weder Whatsapp noch Instagram haben funktioniert. Es kommt ja hin und wieder mal vor, dass eine der beiden Apps nicht ganz auf der Höhe ist, aber dass sich meine treusten Lebensgefährten gleichzeitig von mir abwenden, damit hätte ich nicht gerechnet. Und dann auch noch an einem Montagabend. «Vielleicht bin ich ja nicht allein mit diesem Problem», dachte ich mir und googelte nach «Whatsapp Störung». Das hat mich auf die Seite Allestörungen.ch geführt. Dort ist ersichtlich, wie viele Ausfälle des Nachrichtendienstes in den letzten 24 Stunden gemeldet wurden. Um 17 Uhr waren es noch null Meldungen. Eine Stunde später, als ich nachgeschaut habe, waren bereits knapp 20’000 Ausfälle gemeldet.