Stadtparlament Bülach – Politik will Vorwürfe gegen Chef der Stadtpolizei aufklären Die angeblichen Missstände bei der Stadtpolizei Bülach beschäftigen auch das Parlament von Bülach. Ein erstes Gespräch mit dem zuständigen Stadtrat hat bereits stattgefunden. Thomas Mathis

«Es ist wichtig, dass die Stadtpolizei in den Köpfen der Bevölkerung rasch wieder als einwandfreie Organisation gilt», sagt SP-Parlamentarier Samuel Lienhart. Foto: Sibylle Meier

Die Stadtpolizei Bülach steht seit Sonntag im Fokus der Öffentlichkeit. Der «SonntagsBlick» berichtete unter Berufung auf Insider unter anderem über Kündigungen und ein Klima der Angst. Die angeblichen Missstände sind nun auch Thema im Parlament von Bülach. Sowohl die Geschäftsprüfungskommission als auch die Kommission Bevölkerung und Sicherheit nehmen sich der Vorwürfe an. «Wir haben den verantwortlichen Stadtrat Daniel Ammann an unsere Sitzung vom Dienstagabend eingeladen», sagt Samuel Lienhart (SP), Präsident der Kommission Bevölkerung und Sicherheit. Der FDP-Stadtrat habe der Kommission die Situation erläutert und sich wie bereits in der Medienmitteilung vom Montag hinter den Chef der Stadtpolizei gestellt. In der Mitteilung der Stadt waren die Vorwürfe als haltlos bezeichnet worden.