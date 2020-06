Swissair-Siedlung in Kloten – Politiker drängen auf eine baldige Lösung im Baustreit Eine historische Wohnsiedlung der Swissair in Kloten ist zum Streitobjekt geworden. Seit Jahren kann niemand mehr bauen. Eine Motion aus dem Parlament soll diese Blockade nun lösen. Christian Wüthrich

Die eben erst einjährige Genossenschaftssiedlung im Grüt auf einer Luftaufnahmen vom Juni 1949. Damals lag die Mitarbeitersiedlung der Swissair noch allein auf weiter Flur am Hang oberhalb des Bahnhofs in Kloten. Archivfoto: ETH-Bibliothek Zürich

Dass eine Volksinitiative für ungültig erklärt wird, ist ein besonderes Ereignis. Zumal es in Kloten gemeinhin nicht so viele Begehren gibt, die überhaupt von 300 Stimmberechtigten unterzeichnet werden und nach einer öffentlichen Urnenabstimmung verlangen. So haftet Anliegen aus der Bevölkerung üblicherweise ein grosser Respekt an, wenn sie behandelt werden von der Politik.