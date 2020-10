Um 4 Prozentpunkte – Politische Gemeinde Eglisau möchte Steuern erhöhen Um den Steuerhaushalt langfristig ausgeglichen zu gestalten, plant der Gemeinderat, den Steuersatz um 4 Prozentpunkte heraufzusetzen.

Der Gemeinderat Eglisau wird an der Gemeindeversammlung den Antrag stellen, den Steuerfuss zu erhöhen. Foto: Sibylle Meier

In den vergangenen Wochen habe man über die Medien erfahren, welche finanziellen Erschwernisse zurzeit auf die Gemeinden zukommen würden. Durch die aktuellen Umstände wegen Covid-19 sei die Budgetplanung dieses Jahr eine besondere Herausforderung, schreibt der Eglisauer Finanzvorsteher Nicolas Wälle auf der Gemeinde-Website. Im Sommer habe der Gemeinderat die alljährliche Budgetsitzung abgehalten. «Der Zwischenstand war ernüchternd und wenig hoffnungsversprechend. Das Budget war bereits zu diesem Zeitpunkt auf die wesentlichen Punkte zusammengekürzt; das sogenannte Pflichtprogramm. Dennoch waren die Ausgaben immer noch deutlich höher als die Einnahmen.»

Damit zukünftige Generationen eine Gemeinde übernehmen dürfen, die nicht komplett verschuldet ist, hat sich der Gemeinderat entschlossen, die Steuern der Politischen Gemeinde ab 2021 wieder auf den Stand von vor 2017 zu erhöhen. Dieser Vorschlag geht an die Gemeindeversammlung. In Zahlen: Der Steuerfuss der Politischen Gemeinde soll um 4 Punkte auf 41 Prozent angehoben werden. «Mit dieser Massnahme können wir das Budget für das kommende Jahr zwar noch nicht in den schwarzen Bereich führen, die Verschuldung der Gemeinde dafür deutlich reduzieren», schreibt Wälle.

Weniger Geld aus dem Finanzausgleich

Neben anstehenden Investitionen würden die Auswirkungen der Corona-Krise die Ertragsseite schmälern. Dies zwar nicht so direkt über die eigenen Steuereinnahmen, als vielmehr über den kantonalen Finanzausgleich. Die Stadt Kloten beispielsweise müsse auf hohe Steuereinnahmen von der Swiss und dem Flughafen verzichten und deshalb weniger in den Finanzausgleich einzahlen. Für Eglisau bedeute dies, dass es weniger Ausgleich erhalten werde.

red