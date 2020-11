Abo Neuer Treffpunkt Reformierte Kirche eröffnet Begegnungsraum in Neerach

Bisher befanden sich alle Räumlichkeiten der reformierten Kirche Steinmaur-Neerach nur in Steinmaur. Am kommenden Samstag eröffnet im Riedpark in Neerach der Begegnungsraum Lokal 17.