«Politischer Frühling» in Guatemala – Er ist der Schrecken der skrupellosen und machthungrigen Elite Der linke Bernardo Arévalo zieht in die Stichwahl um das Präsidentenamt in Guatemala – zur Überraschung der reichen Unternehmer, bestechlichen Politiker und der Militärs, die das Land kontrollieren. Christoph Gurk aus Buenos Aires

Macht der geplagten Bevölkerung Hoffnung: Präsidentschaftskandidat Bernardo Arévalo bei einem Wahlkampfauftritt in Guatemala-Stadt. Foto: Esteban Biba (EPA)

Wenn am Sonntag in Guatemala die Stichwahlen zur Präsidentschaft stattfinden, eint beide Kandidaten, dass sie dem Amt schon früher in ihrem Leben einmal sehr nahestanden: Sandra Torres als First Lady und Bernardo Arévalo als Sohn des ersten demokratisch gewählten guatemaltekischen Staatschefs.

Da allerdings hören die Gemeinsamkeiten dann auch schon auf, denn die beiden Bewerber sind so unterschiedlich, dass man nicht nur von einer Stichwahl, sondern von einem Scheideweg sprechen muss, vor dem Guatemala steht.

Die Hälfte der Kinder hungert

Das Land ist das bevölkerungsreichste von Mittelamerika und obendrein noch die grösste Volkswirtschaft der Region. Dennoch leben 60 Prozent der Menschen in Guatemala unter der Armutsgrenze, die Hälfte der Kinder leidet an Unterernährung, kriminelle Banden terrorisieren die Bevölkerung, und die Folgen des Klimawandels machen dem Land schwer zu schaffen: Felder verdorren, Vieh verendet.

Seit einigen Jahren kommen zu all dem auch noch immer ernstere politische Probleme. Guatemalas Wirtschaft wird von einer Handvoll reicher Familien dominiert. Sie besitzen die wichtigsten Firmen des Landes, die grössten Ländereien, die ertragreichsten Plantagen. Längst geht ihr Einfluss auch über das rein Ökonomische hinaus: Abgeordnete werden gekauft, Richter bestochen und Institutionen unterwandert.

Hoffen auf eine bessere Zukunft: Anhänger von Bernardo Arévalo in Guatemala-Stadt. Foto: Moises Castillo (AP)

Ein ganzes Netzwerk aus alten Eliten, reichen Unternehmern, bestechlichen Politikern, Militärangehörigen und kriminellen Banden ist so entstanden. Von einem «Pakt der Korrupten» ist die Rede, skrupellos und machthungrig. Unabhängige Richter und kritische Staatsanwälte werden diffamiert, viele haben das Land verlassen. Gleichzeitig werden investigative Journalisten verfolgt, teils sogar unter fadenscheinigen Gründen zu mehrjährigen Haftstrafen verurteilt; kritische Zeitungen müssen ihre Arbeit einstellen. Die Eliten wollen ihre Macht behalten, koste es, was es wolle.

Schon im Vorfeld der Abstimmung wurde eine ganze Reihe aussichtsreicher Bewerber der Opposition von der Teilnahme ausgeschlossen.

Die Sorge war darum gross, dass die Präsidentschaftswahlen sich am Ende in eine scheindemokratische Farce verwandeln würden. Und tatsächlich wurde schon im Vorfeld der Abstimmung eine ganze Reihe aussichtsreicher Bewerber der Opposition von der Teilnahme ausgeschlossen. Gleichzeitig aber entschieden Gerichte, dass Zury Ríos, die Tochter von Efraín Ríos Montt, einem von Guatemalas brutalsten Diktatoren, antreten dürfe, obwohl dies eigentlich der Verfassung widerspricht.

In der ersten Wahlrunde Ende Juni standen fast zwei Dutzend Kandidaten auf den Stimmzetteln. Dass es zu einer Stichwahl kommen würde, war wegen des zersplitterten Bewerberfelds absehbar, ebenso war klar, dass unter den beiden Kandidaten am Ende auch Sandra Torres sein würde.

War in den Nullerjahren die First Lady Guatemalas: Sandra Torres. Foto: Moises Castillo (AP)

Torres ist 67 Jahre alt, als Ehefrau des ehemaligen Präsidenten Álvaro Colom Caballeros war sie in den Nullerjahren die First Lady. Galt Torres früher noch als gemässigt links, ist sie mittlerweile weit nach rechts abgedriftet. Sie wettert gegen Abtreibungen und die Ehe für alle. Auch deshalb geniesst sie die Unterstützung der erzkonservativen guatemaltekischen Elite. Diese wiederum hofft, mit Torres den politischen Status quo im Land bewahren zu können. Bei all dem hatte sie aber nicht mit einem Mann gerechnet: Bernardo Arévalo.

Arévalo ist ein etwas behäbig wirkender und gemässigt linker Politiker, am ehesten entspricht seine Position der eines Sozialdemokraten. Sein Vater war Juan José Arévalo, Guatemalas erster demokratisch gewählter Präsident. Doch dass sein Sohn einmal versuchen könnte, in seine Fussstapfen zu treten, war lange nicht absehbar. Arévalo studierte Soziologie und arbeitete als Diplomat. Doch dann, 2015, erschütterten Massendemonstrationen Guatemala. Es ging vor allem um die auch damals schon fast allgegenwärtige Korruption und Vetternwirtschaft. Es entstand eine kleine Bewegung, «Samenkorn» genannt, die sich im Laufe der Zeit in eine Partei verwandelte, dem Movimiento Semilla.

Bei den Wahlen 2019 gewann Arévalo dank der Partei einen Platz im Abgeordnetenhaus, dort stellte er kritische Fragen und brachte korrupte Politiker in Bedrängnis. Vor allem bei jungen Guatemalteken kam das gut an, echte Chancen bei den Wahlen räumte ihm aber niemand ein, Arévalo lag in den Umfragen stets auf einem der hinteren Plätze.

Eine Anhängerin von Präsidentschaftskandidat Bernardo Arévalo hält ein Bild von dessen Vater hoch, Guatemalas erstem demokratisch gewählten Präsidenten. Foto: Moises Castillo (AP)

Umso grösser war darum der Schock für die alten Eliten, als Arévalo in der ersten Runde auf den zweiten Platz hinter Sandra Torres kam. Mehrere Parteien zweifelten im Anschluss den Ausgang der Wahl an, und Arévalo und seiner Partei wurden formale Fehler vorgeworfen. «Man will verhindern, dass wir an der zweiten Runde teilnehmen», sagte Arévalo. Vertreter der Europäischen Union formulierten es weniger deutlich, erklärten aber auch, man sei «tief besorgt über die anhaltenden Versuche, die Integrität der Wahlergebnisse zu untergraben».

Würde man ihn das Amt antreten lassen?

Dass Arévalo nun in der Stichwahl steht, ist im Prinzip allein schon ein kleiner Erfolg. In den Umfragen liegt er dazu weit vor seiner Mitbewerberin Sandra Torres. Viele junge Guatemalteken sind hoffnungsfroh, und Beobachter sprechen von einem «demokratischen Frühling».

Allerdings ist die Frage, was passiert, wenn Arévalo tatsächlich gewinnt am Sonntag. Wird die hochkorrupte und erzkonservative Elite des Landes es zulassen, dass ein linker Politiker zum Staatschef wird, erst recht, wenn dieser das erklärte Ziel hat, Bestechung und Vetternwirtschaft zu bekämpfen? Und selbst wenn das gelingt und Arévalo sein Amt antritt, so muss er danach auch noch regieren gegen einen Kongress, der ihm weitgehend feindlich gegenübersteht, und gegen eine Justiz, die in grossen Teilen nicht mehr unabhängig ist.





