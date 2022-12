Jahresrückblick April bis Juni – Politisches Hin und Her, ein Aufstieg und viele Feste Das zweite Quartal brachte dem Unterland ein vielseitiges Festprogramm. Aber nicht nur. Politisch gab es auch Wirrungen. Und in Wallisellen eine Tragödie. Martin Liebrich

Kloten-Fans beim Public Viewing auf dem Stadtplatz. Sie haben Grund zur Freude: Der EHC steigt wieder in die höchste Liga auf. Foto: Leo Wyden

Jetzt geht es im Unterland richtig ab. Die Corona-Massnahmen fallen nach und nach, Feiern sind wieder erlaubt. Und Grund zum Festen gibt es zuhauf. In Kloten, weil der EHC den Aufstieg schafft. Und später steigt auch noch das Stadtfest. Auch sonst wird gefeiert: Dorf- und Stadtfeste gibt es praktisch im Wochentakt, oft auch mehrere gleichzeitig. Aber auch politisch geht einiges. Bei den Wahlen kommt es in Opfikon zu einer bizarren Situation. In Bülach sorgt eine Initiative für Wirbel. Und dann sind da noch der Surfpark in Regensdorf und die Adus-Klinik in Dielsdorf, die um ihr Bestehen bangen müssen. In Wallisellen spielt sich derweil ein Drama ab.