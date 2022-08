Flughafen Zürich – Polizei begleitet renitenten Passagier aus US-Maschine Wegen Problemen mit einem Passagier entschied sich der Pilot des Flugs AA 334 von New York nach Athen kurzerhand für eine Zwischenlandung in Zürich.

Eine Maschine der American Airlines ist am Donnerstag ausserplanmässig in Zürich gelandet. Archivfoto: Keystone

Wie das Onlineportal «20 Minuten» vermeldet, kam es am Donnerstag am Flughafen Zürich zu einem ungewöhnlichen Polizeieinsatz. So mussten Einsatzkräfte der Kantonspolizei Zürich einen Passagier aus dem Flugzeug der Linie AA 334 der American Airlines begleiten.

Der Pilot habe zuvor einen sogenannten Unruly Passenger gemeldet und sich aus Sicherheitsgründen für eine ausserplanmässige Zwischenlandung in Zürich entschieden. Ein Unruly Passenger ist ein Passagier, der gegenüber anderen Fluggästen oder der Besatzung aggressiv oder gewalttätig wird oder das Flugzeug beschädigt.

Die Polizei bestätigte den Vorfall gegenüber «20 Minuten». Es habe jedoch keine Gefahr für Drittpersonen bestanden. Der Vorfall werde nun weiter untersucht. Die Maschine der American Airlines hat ihren Flug Richtung Athen um 11.52 Uhr fortgesetzt.

