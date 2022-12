Einsatz am Flughafen – Polizei fasst Dieb beim Einkauf mit gestohlener Kreditkarte Eine Frau meldete der Kantonspolizei den Verlust ihres Gepäcks. Der Verdächtige wurde nur wenig später gefasst – die Frau konnte ihre Reise samt ihrer Habe pünktlich antreten.

Diebstahl beim Check-In: Eine Frau wurde am Flughafen Kloten beraubt (Symbolbild) Foto: KEYSTONE/Christian Beutler

Am Freitag um 11.15 Uhr meldete eine Frau am Schalter der Kantonspolizei Zürich den Diebstahl ihrer Reisetasche. Der Raub habe sich wenige Minuten davor beim Check-In ereignet, heisst es in einer Polizeimeldung.

Nach der Angabe der Signalemente hat die Polizei umgehend nach dem mutmasslichen Täter gefahndet und konnte ihn bereits 15 Minuten später aufspüren. Dieser sei gerade dabei gewesen, mit der gestohlenen Kreditkarte Einkäufe zu tätigen, teilt die Polizei weiter mit.

Der 52-jährige Mazedonier sei verhaftet und nach den polizeilichen Befragungen der Staatsanwaltschaft zugeführt worden. Die Polizei konnte der bestohlenen Frau rund 30 Minuten nachdem sie die Anzeige erstattet hatte ihr Eigentum wieder zurückgegeben. Sie konnte ihre Reise noch pünktlich antreten.

tif

Fehler gefunden?Jetzt melden.