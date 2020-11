Tötungsdelikt im Kanton Aargau – Drei Kinder und Vater tot in Buchs aufgefunden Die Polizei des Kantons Aargau hat in Buchs vier tote Personen aufgefunden. Über die Hintergründe der Tat ist noch nichts Genaueres bekannt. UPDATE FOLGT

Die Ermittlungen am Tatort in Buchs laufen. Foto: BRK News (2. November 2020)

In Buchs ist es am Montagmorgen zu einem Tötungsdelikt gekommen. Drei Kinder und der Vater wurden tot in einem Einfamilienhaus aufgefunden. Die Kantonspolizei Aargau bestätigte entsprechende Medienberichte.

Die Polizei sei am Morgen um 07.15 Uhr von einer Drittperson darüber informiert worden, sagte Corina Winkler, Mediensprecherin der Kantonspolizei Aargau, auf Anfrage.

Zum Motiv und zum Hergang der Tat könnten noch keine Angaben gemacht werden. Man gehe davon aus, dass sich der Tatverdächtige unter den Opfern befinde. Die Staatsanwaltschaft habe Ermittlungen aufgenommen.

(Update folgt)

SDA/fal