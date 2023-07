Drogenfund in Freienbach – Polizei findet über 1 Tonne Hanfpflanzen in Lagerhalle Im Frühling hat die Polizei in einer Lagerhalle in Freienbach 4400 Hanfpflanzen sichergestellt. Neun Personen müssen sich jetzt wegen Widerhandlung gegen das Betäubungsmittelgesetz vor der Staatsanwaltschaft verantworten.

Die Kantonspolizei Schwyz hat im Frühling in einem Gewerbegebäude in Freienbach über 4400 illegale Hanfpflanzen sicherstellen – ein Gesamtgewicht von über einer Tonne. Acht Männer wurden damals vor Ort vorläufig festgenommen, teilt die Kantonspolizei Schwyz mit.

Ende April 2023 kontrollierten Polizistinnen und Polizisten in einer Lagerhalle in Freienbach eine Hanfindooranlage und stellten fest, dass es sich bei den mehreren tausend bereits geernteten Hanfpflanzen um Drogenhanf handelt, heisst es in der Mitteilung weiter. Das beschlagnahmte Betäubungsmittel hatte einen Verkaufswert von mehreren hunderttausend Franken. Die professionell betriebene Hanfindooranlage wurde durch die Strafverfolgungsbehörde sichergestellt.

Aufwändige Ermittlungen

Die acht anwesenden Männer im Alter zwischen 17 und 52 Jahren wurden vorläufig festgenommen. Es erfolgten mehrere Hausdurchsuchungen in den Kantonen Zürich und Schwyz sowie weitere, zeitaufwändige Ermittlungen.

Nach Abschluss der polizeilichen Ermittlungen müssen sich acht Männer und eine Frau (vier Niederländer, ein Nordmazedonier, ein Kosovare, ein Portugiese, ein Schweizer sowie eine Deutsche) vor der Staatsanwaltschaft des Kantons Schwyz verantworten.

