Polizei-Einsatz in Oerliker Parkhaus – Der «gefährliche Gegenstand» entpuppte sich als WLAN-Router Die Polizei hat ein Parkhaus in Zürich Oerlikon evakuiert, weil ein verdächtiges Paket gemeldet wurde. Ein Roboter barg dieses und löste das Rätsel auf.

Beim verdächtigen Gegenstand im Parkhaus handelte es sich um einen WLAN-Router. Foto: Christian Pfander

Kurz vor 9.30 Uhr am Samstagmorgen ging bei der Stadtpolizei Zürich die Meldung ein, dass sich in einem Parkhaus in Zürich Oerlikon ein verdächtiger Gegenstand befinden würde. Darauf sperrte die Polizei die Strassen und evakuierte das betroffene Parkhaus beim Coop an der Wallisellenstrasse sowie den Wohnblock. Der Verkehr wurde entsprechend umgeleitet. Aufgebotene Spezialisten des Forensischen Instituts Zürich bargen mit einem Roboter den Gegenstand und untersuchten diesen anschliessend. Es stellte sich heraus, dass es sich dabei um einen eingepackten WLAN-Router handelte.

Kurz nach 14.00 Uhr wurden die Absperrungen wieder aufgehoben. «Es hätte sich um einen gefährliche Gegenstand handeln können», sagt die Stadtpolizei auf Anfrage. Lieber würde man einmal zu viel evakuieren, als einmal zu wenig. Die Stadtpolizei leitet jetzt weitere Abklärungen ein.

tiw

Fehler gefunden?Jetzt melden.