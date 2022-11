EWZ-Gebäude in Zürich – Besetzer lassen Ultimatum verstreichen Die alte EWZ-Halle am Zürcher Letten hätte heute um 10 Uhr geräumt werden sollen. Das ist noch nicht geschehen. Auch die Polizei ist noch nicht ausgerückt. Dafür gibt es Solidarität mit der Aktion. Martin Huber

Vor dem EWZ-Kesselhaus an der Wasserwerkstrasse 101 in Zürich-Wipkingen wartet alles auf die Ankunft der Polizei. Doch diese hat das Ultimatum verstreichen lassen, welches das EWZ den Besetzerinnen und Besetzern gestellt hat. Bis 10 Uhr hätten sie das Gebäude an der Limmat räumen sollen.



Schon am frühen Morgen haben sich etwa 50 Sympathisanten zu den Aktivisten gesellt. Auch in der Nachbarschaft solidarisiert man sich mit der Besetzung des Gebäudes. «Für autonomen Kulturraum» ist auf einem Transparent zu lesen, das an einer Hauswand vis-à-vis dem Kesselhaus hängt.