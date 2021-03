Polizeieinsatz im Kreis Vier – Unbewilligte Corona-Demonstration im Kreis Vier Im Kreis Vier fand eine unbewilligte Demonstration statt. Die Demonstranten forderten bessere Bedingungen für die Pflegebranche und eine gerechtere Verteilung der Impfstoffe.

Die Stadtpolizei Zürich war mit einem Grossaufgebot vor Ort. Sabina Bobst

Am Samstagnachmittag fand in den Kreisen vier und fünf eine Demonstration linker Aktivisten statt. Sie protestierten nach Infomationen des Tages-Anzeigers für eine gerechtere Verteilung der Impfstoffe und besseren Bedingungen für die Pflegebranche.

Auf verschiedenen Plattformen wurde für Samstagnachmittag zu einer Demonstration unter dem Motto "Wir tragen eure Krise nicht" aufgerufen. Gegen 14.45 Uhr stellte die Stadtpolizei in der Umgebung des Hardplatzes mehrere kleinere Gruppierungen fest, die offensichtlich dem Aufruf gefolgt waren. In der Folge wurden Personenkontrollen und Wegweisungen vorgenommen. Kurz danach besammelten sich im Bereich Bullingerplatz rund 200 Personen und marschierten durch verschieden Strassen im Kreis 4. Auf der Höhe Martastrasse wurde der Umzug durch die Stadtpolizei gestoppt. In der Folge splittete sich der Demonstrationszug in mehrere Gruppen auf, die auf verschiedenen Routen zurück an den Bullingerplatz gelangten. Dort musste Gummischrot eingesetzt werden, als Demonstranten versuchten, eine Polizeisperre zu durchbrechen. Gegen 16.30 Uhr löste sich die Demonstration auf, wie die Stadtpolizei Zürich schreibt.

Insgesamt wurden mehrere Dutzend Personen kontrolliert und weggewiesen. Fünf Personen wurden vorläufig festgenommen, eine Person wird der Staatsanwaltschaft zugeführt. Meldungen über verletzte Personen oder Sachbeschädigungen liegen bis jetzt keine vor.

Die Menge der Protestierenden sei überschaubar gewesen. Die Demonstration ist aber nicht bewilligt, weil in Zürich die maximale Teilnehmerzahl von Versammlungen im öffentlichen Raum auf 15 Personen beschränkt sei. Die Polizei war vor Ort, agierte aber nach dem Prinzip der Verhältnismässigkeit, wie die Stadtpolizei selber kommunizierte.

mps/SDA