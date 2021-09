Erhöhte Gefahrenstufe – Polizei muss Bundesräte nach Zertifikatsentscheid verstärkt schützen Nach massiven Drohungen von Massnahmengegnern ergreifen Fedpol und Kantonspolizeien erweiterte Massnahmen zum Schutz von Regierungsmitgliedern. Thomas Knellwolf

Bundesrat Alain Berset steht besonders im Fokus der Hetze. Der Gesundheitsminister auf dem Weg zu den Von-Wattenwyl-Gesprächen im vergangenen November in Bern. Foto: Keystone

«Ihr seid Volksverräter, nicht -vertreter», so beginnt ein Mann mittleren Alters seine Hassrede. Er tut dies mit starrem Blick und in einem Zentralschweizer Dialekt.

«Komm ja nie in die Innerschweiz, ich sage es dir», so richtet sich der Urheber eines Selfie-Videos an Alain Berset. Dem Gesundheitsminister droht er indirekt mit dem Tod: «Pass auf, wenn du Tram fährst. Du weisst nie, ob einer drin ist, der ein Raketlein unten dran hat. Oder einer vom Kirchenfenster, zwei Kilometer entfernt mit dem Scharfschützengewehr …»

Die zwei Minuten Hetze fanden in sozialen Medien am Freitag breite Beachtung – und stiessen vorab auf Verachtung.

In Sicherheitskreisen lösten sie Besorgnis und Aktivität aus. Das Bundesamt für Polizei (Fedpol) war von verschiedenen Seiten auf das Drohvideo aufmerksam gemacht worden.

Erneute Eskalation

Dort befindet man sich in einer Art Dauer-Alarmzustand. Die Drohungen gegen Vertreterinnen und Vertreter des Bundes und der Kantone haben mit der Corona-Krise massiv zugenommen.

Parallel zur hitzigen Diskussion um die Erweiterung der Zertifikatspflicht auf Restaurants und andere Orte wie Theater oder Hallenbäder, die der Bundesrat am Mittwoch beschloss, kam es in den vergangenen Tagen aber nochmals zu einer Steigerung.

Fedpol musste zusammen mit zuständigen Kantonspolizeien wie jener von Bern die Sicherheitsmassnahmen für Schutzpersonen und für Gebäude verstärken. Öffentlich bestätigen will Fedpol die Erhöhung der Gefährdungsstufe, von der diese Zeitung aus sicheren Quellen erfahren hat, nicht. «Wir geben grundsätzlich keine Details zu Schutzkonzepten und zu unseren Sicherheitsanalysen bekannt», sagt Mediensprecher Florian Näf.

Zahlreiche Ermittlungen sind in Gange

Einzelne Fälle könne man nicht kommentieren. Näf verweist aber auf das Repertoire an Möglichkeiten, das Polizeieinheiten bei Drohungen und Hetze haben. Die Mittel reichen von Gefährderansprachen durch Fachleute des Bundes oder durch die Korps der Kantone und Städte bis hin zu Strafverfahren.

Zahlreiche Ermittlungen laufen sowohl bei der Bundeskriminalpolizei und der Bundesanwaltschaft als auch bei kantonalen Polizeien und Staatsanwaltschaften.

Weiter können sogenannte Grenzziehungsbriefe verschickt werden: Diese Schreiben, eine Art Mischung aus Orientierung und Warnung, sind für Fälle an der Schwelle der Strafbarkeit vorgesehen. Angebracht könnten sie in Fällen sein wie jenem eines St. Galler SVP-Kantonsrats, der in einem Telegram-Chat zum Schiessen auf das Bundesamt für Gesundheit mit Direktorin Anne Lévy aufforderte. Seinen Aufruf schloss er mit «Feuer frei!».

Im Fall des neuen Hetzvideos gegen Alain Berset und den Bundesrat könnte es eher auf eine Gefährderansprache und ein Strafverfahren hinauslaufen.

«Sehr laut und aggressiv»

Besonders exponiert ist seit Beginn der Pandemie Alain Berset. Der SP-Bundesrat präsentiert und verteidigt häufig in Pressekonferenzen Schutzmassnahmen. Das Medienzentrum des Bundes ist bei Corona-Informationen jeweils von Berner Polizisten bewacht.

Besonders viel Hass wird anonym im Internet verbreitet: Im vergangenen Herbst erregte eine Fotomontage Aufsehen, in der eine Pistole auf Bersets Kopf gerichtet war. Ein Verfasser mit Pseudonym hatte sie in einem Telegram-Kanal sogenannter Corona-Rebellen hochgeladen.

Bei einem Auftritt in der TV-«Arena» von SRF von Ende August wurde Berset beim Fernsehstudio Leutschenbach von der Sondereinheit Skorpion der Zürcher Stadtpolizei geschützt. Kurz zuvor war die Zürcher Gesundheitsdirektorin Natalie Rickli bei einer Impfaktion angegangen und mit Apfelschorle überschüttet worden. In einem viel beachteten Interview mit dieser Zeitung verwies die SVP-Regierungsrätin darauf, dass nur eine kleine Minderheit der Impfgegner «sehr laut und auch sehr aggressiv» sei.

«Es gibt viele hasserfüllte Fanatiker.» Frank Urbaniok, Forensiker

Selbst für Fachleute ist es schwierig, ernsthafte von nicht ernsthaften Drohungen zu unterscheiden. Das Gefährdungspotenzial lässt sich nur mit vertieften Abklärungen seriös abschätzen. «Es gibt viele hasserfüllte Fanatiker», schreibt der Zürcher Forensiker Frank Urbaniok in einer kurzen Analyse zur Hassrede des Innerschweizer Hetzers auf Twitter. «Die meisten (aber nicht alle!) sind ungefährlich.» Schlecht sei es, wenn solche Leute durch Agitatoren weiter aufgehetzt würden.

«Es schadet der Demokratie und ist gefährlich», hält Urbaniok weiter fest, «wenn Politiker und andere öffentliche Person in den sozialen Medien hemmungslos diffamiert, beschimpft, bedroht und damit zur Zielscheibe gemacht werden.»

Fehler gefunden?Jetzt melden.