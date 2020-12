Verstösse gegen Covid-Verordnung – Polizei muss drei Lokale in Brüttisellen schliessen Gleich drei Lokale haben sich am Mittwochabend nicht an die geltende Covid-Verordnung gehalten und nach 23 Uhr noch geöffnet. Dies war jedoch nicht der einzige Mangel.

In einem Lokal in Brüttisellen wurde ein illegaler Geldspielautomat sichergestellt. Archiv

Die Kantonspolizei Zürich hat in der Nacht auf Donnerstag in Brüttisellen drei Lokale kontrolliert und dabei eine ganze Liste von Mängeln festgestellt. Sämtliche Lokale waren nach 23 Uhr noch geöffnet, was laut aktueller Covid-Verordnung des Bundes nicht gestattet ist. Zudem wurden in allen öffentlich zugänglichen Räumen geraucht. Dies ist seit der Einführung des Bundesgesetzes zum Schutz vor Passivrauchen verboten.

Die Liste ist jedoch noch länger. So wurde in einem der Lokale eine Animierdame aus der Ukraine festgenommen, ihr fehlten die erforderlichen Arbeitspapiere. In diesem Zusammenhang wurde auch der 53-jährige Clubbetreiber verhaftet.

Keine Verhaftung, aber eine Sicherstellung gab es in einem zweiten Kulturclub. Dieser führte ohne Patent eine öffentliche Gastronomie. Zudem wurden Glücksspiele angeboten. Die Polizei stellte einen entsprechenden Automaten sicher. Gegen den 64-jährigen Betreiber aus Serbien wurde an das Statthalteramt in Uster rapportiert.

gvb