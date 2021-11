Knatsch in Zweidlen – Polizei muss eingreifen, weil Adventslichter zu früh funkeln Kim Wigger aus Zweidlen hat ihre Weihnachtsbeleuchtung zu früh in Betrieb genommen. Sie muss diese wieder ausstecken, weil ihr eine Busse droht. Thomas Mathis

Die Weihnachtsbeleuchtung von Kim Wigger bleibt bis am 27. November ausser Betrieb. Foto: zvg

Die Stadtpolizei Bülach klingelte am Montagabend bei Kim Wigger. «Ich erschrak, weil ich dachte, dass einem Familienmitglied etwas passiert sein könnte», sagt die 32-Jährige, die an der Dörflistrasse in Zweidlen wohnt, das zur Gemeinde Glattfelden gehört. Doch zum Glück hatte der Besuch einen anderen Grund. Es ging um die Weihnachtsbeleuchtung, welche die Selbstständigerwerbende bereits jetzt eingeschaltet hatte.

Das ist gemäss der Polizeiverordnung der Gemeinde aber nicht erlaubt, wie «20 Minuten» berichtete. «Ich wusste gar nicht, dass es eine solche Regelung gibt, und wäre auch nie auf die Idee gekommen, dass das geregelt sein könnte.» Sie nehme die Weihnachtsbeleuchtung bereits seit Jahren im November in Betrieb, um am Geburtstag ihres Bruders mit Glühwein in der Hand die Lichter bestaunen zu können. Bisher sei das nie ein Problem gewesen.