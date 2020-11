Sachbeschädigungen und Ruhestörungen – Polizei musste an Halloween rund hundert Mal ausrücken Die Kantonspolizei Zürich und die Kommunalpolizeien verzeichneten in der Halloween-Nacht 2020 mehr als doppelt so viele Einsätze wie noch im Vorjahr.

Dieses Jahr fiel Halloween auf einen Samstag. Und wie es der Zufall wollte, war an jenem Tag auch noch Vollmond. Foto: Urs Jaudas

In der Nacht von Samstag auf Sonntag wurden auf dem ganzen Kantonsgebiet Sachbeschädigungen, Ruhestörungen und Randalierer gemeldet. Die Kantonspolizei Zürich teilt mit: «Im Zusammenhang mit Halloween sind die Patrouillen der Kantonspolizei Zürich sowie der Kommunalpolizeien in der Zeit zwischen 16 Uhr und 8 Uhr rund hundert Mal ausgerückt.»

Dieses Jahr fiel Halloween auf einen Samstag. Und wie es der Zufall wollte, war an jenem Tag auch noch Vollmond. Damit lässt sich wohl auch der markante Anstieg an Polizeieinsätzen gegenüber dem Vorjahr erklären. Denn 2019, als Halloween in einer Nacht von Donnerstag auf Freitag war, verzeichneten Kantons- und Kommunalpolizeien lediglich rund 40 Einsätze.

Der Grossteil der Fälle betraf auch dieses Jahr das Werfen von Eiern gegen Fassaden und fahrende Autos. Zudem wurden Container und Abfallsäcke auf die Strasse geschoben, mobile WC-Kabinen umgeworfen und teilweise auch in Brand gesteckt. Auch mehrere Fenster wurden mit Steinen oder Flaschen eingeschlagen. «Vor allem nach Mitternacht gingen Meldungen über Belästigungen ein. Sie betrafen andauerndes Klingeln an der Sonnerie oder übermässigen Lärm. Eine Sachschadenhöhe kann zurzeit nicht beziffert werden», teilte die Kantonspolizei weiter mit.

red