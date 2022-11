Sachbeschädigung und Randale – Polizei musste im Unterland wegen Halloween 15-mal ausrücken Halloween hat in den Bezirken Bülach und Dielsdorf die Polizei auf Trab gehalten. Vor allem, weil Eier und Steine als Wurfgeschosse missbraucht worden sind. Manuel Navarro

Die meisten Kinder und Jugendlichen blieben an Halloween friedlich. Nur 15-mal musste die Polizei am Montagabend ausrücken. Symbolbild: Nathalie Guinand

Die Kantonspolizei Zürich teilte am Dienstagmorgen mit, dass sie im Zusammenhang mit Halloween am Montagabend und in der Nacht auf Dienstag rund 50-mal im Kanton Zürich ausrücken musste. Fast ein Drittel der Einsätze wurde dabei im Unterland in den Bezirken Bülach und Dielsdorf geleistet, wie die Kapo auf Anfrage bestätigt. Insgesamt musste die Polizei in dieser Region 15-mal ausrücken. Hauptsächlich sei es dabei um Fälle gegangen, in welchen mit Eiern geworfen worden sei. Teilweise seien aber auch Steine auf Autoscheiben geworfen worden.