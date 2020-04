Mehrere Schnellfahrer gestoppt – Polizei nimmt Raser aus dem Verkehr Die Kantonspolizei Zürich hat am Montag in Turbenthal, Lufingen und Elgg Geschwindigkeitskontrollen durchgeführt. Dabei gingen den Polizisten sieben Schnellfahrer ins Netz.

Bei den Kontrollen der Polizei am Montag erwischte die Polizei Schnellfahrer Keystone/Symbolbild

Verkehrspolizisten führten am Montag in diversen Gemeinden im Kanton Zürich Geschwindigkeitskontrollen durch: Wie die Kantonspolizei mitteilt, wurden in Turbenthal vier Fahrzeuglenker mit 105 bis 111 km/h anstatt der erlaubten 80 km/h gemessen. Die Männer im Alter zwischen 26 und 49 Jahren wurden an das zuständige Statthalteramt verzeigt. Ein Autofahrer passierte die Messstelle im Ausserorstbereich mit 119 km/h. Der 60-jährige Schweizer wird sich vor der Staatsanwaltschaft Winterthur/Unterland verantworten müssen.

In Elgg überschritt ein Autofahrer die erlaubte Höchstgeschwindigkeit um 32 km/h indem er ausserorts mit einer Geschwindigkeit von 112 km/h unterwegs war. Der 75-jährige Franzose wird an das Statthalteramt verzeigt.

In Lufingen wurde im Innerortsbereich ein Lieferwagenfahrer angehalten, der mit einer Geschwindigkeit 73 km/h gemessen wurde. Gegen den 54-jährigen Italiener wird an die zuständige Untersuchungsbehörde rapportiert. (pst)