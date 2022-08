Mordfall «Barchetsee» – Polizei schnappt Verdächtigen nach 15 Jahren dank «Aktenzeichen XY ungelöst» Die Fernsehsendung hat dazu beigetragen, dass im Zusammenhang mit dem Verbrechen ein 62-jähriger Schweizer verhaftet wurde.

Hier wurde die Leiche gefunden: Blick auf den Barchetsee. (Archivbild) Foto: Marc Dahinden

Die Kantonspolizei Thurgau hat am Freitagnachmittag nach umfangreichen Ermittlungen einen 62-jährigen Schweizer festgenommen. Ihm wird vorgeworfen, 2007 einen 27-jährigen Ägypter getötet zu haben. Das Opfer wurde mit Schusswunden und mit einem Betonelement beschwert im Barchetsee bei Oberneunforn gefunden.

Entdeckt worden war die Leiche des 27-Jährigen am 13. Dezember 2007. Der Ägypter wies Schusswunden auf und war mit einem 30 Kilogramm schweren Betonelement im Barchetsee versenkt worden.

Am Freitagnachmittag gelang es den Behörden schliesslich, den Tatverdächtigen – ein 62-jähriger Schweizer – bei der Einreise in Bargen im Kanton Schaffhausen anzuhalten und festzunehmen, wie die Kantonspolizei Thurgau mitteilte.

Zuvor hatte sich die Polizei im März 2022 in der Fernsehsendung «Aktenzeichen XY ungelöst» an die Bevölkerung gewandt und um weitere Hinweise zum Fall gebeten. Informationen nach der Fernsehsendung, umfangreiche Ermittlungen und die Auswertung neuer Spuren hätten nun zum Tatverdächtigen geführt, hiess es. Der 62-Jährige befindet sich in Haft, und die Staatsanwaltschaft eröffnete ein Verfahren.

SDA/oli

Fehler gefunden?Jetzt melden.