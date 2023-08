Diebstahl am Flughafen Zürich – Polizei schnappt fünf Ladendiebe Eine Diebesbande hat am Flughafen Zürich Parfüms und Sonnenbrillen im Wert von mehreren Tausend Franken gestohlen. Sie wurden dabei von einem Ladendetektiv beobachtet.

Die fünf Touristen klauten am Flughafen Parfüms und Sonnenbrillen im Wert von mehreren Tausend Franken. Symbolfoto: Keystone

Die Kantonspolizei Zürich hat am Sonntag am Flughafen fünf mutmassliche Ladendiebe verhaftet und Deliktsgut sichergestellt. Ein Ladendetektiv beobachtete, wie die Gruppe in einem Verkaufsgeschäft Parfüms und Sonnenbrillen in ihre Kleider und in mitgeführte Taschen steckte, wie die Kantonspolizei Zürich mitteilt. Er folgte den mutmasslichen Tätern und alarmierte die Polizei. Die ausgerückte Patrouille konnte die Diebe kurze Zeit später am bezeichneten Gate antreffen und verhaften.

Bei der Durchsuchung konnte Deliktsgut im Wert von mehreren Tausend Franken sichergestellt werden. Bei den Festgenommenen handelt es sich um fünf italienische Staatsangehörige, die sich als Touristen in der Schweiz aufhielten. Die beiden Männer im Alter von 20 und 36 Jahren sowie die drei Frauen im Alter von 25, 28 und 29 Jahren wurden nach den polizeilichen Befragungen der Staatsanwaltschaft zugeführt.

far

