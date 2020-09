Am Flughafen Zürich Handys geklaut – Polizei schnappt mutmasslichen Trickdieb Die Kantonspolizei Zürich hat vergangenen Samstag am Flughafen Zürich einen Mann verhaftet, welcher verdächtigt wird, Mobiltelefone im Gesamtwert von mehreren zehntausend Franken gestohlen zu haben.

Aufmerksame Polizisten verhafteten einen jungen Mann aus Grossbritannien. Pixabay / Symbolbild

Auf einem Patrouillengang am Flughafen beobachteten Kantonspolizisten einen Mann, der sich offenbar verdächtig verhalten hatte. Während der Überprüfungen tauchte ein als gestohlen gemeldetes Mobiltelefon auf, wie die Polizei in einer Mitteilung schreibt. Der 22-Jährige aus Grossbritannien, der keinen festen Wohnsitz in der Schweiz hat, wurde umgehend festgenommen.

Weitere Abklärungen ergaben dann, dass es sich bei dem Verhafteten um einen mutmasslichen Trickdieb handelt, welcher zwischen März und September bei Ladendiebstählen in diversen Kantonen Handys im Gesamtwert von mehreren zehntausend Franken gestohlen hatte.

mcp