Wie die Kantonspolizei am Donnerstag mitteilte, hat sie im Jahr 2022 am Flughafen Zürich insgesamt rund 77 Kilogramm Kokain, 700 Kilogramm Kath sowie kleine Mengen anderer illegaler Betäubungsmittel sichergestellt.

In diesem Zusammenhang seien zehn Frauen und 31 Männer aus Brasilien, Grossbritannien, Holland, Dänemark, Kolumbien, Israel, Irland, Nicaragua, Norwegen, Paraguay, Deutschland, Panama, Senegal, Trinidad und Tobago sowie Uruguay verhaftet worden. Die festgenommenen Drogenkuriere waren zwischen 20 und 79 Jahren alt.

Wie es in der Mitteilung weiter heisst, wurden die gesicherten Drogen aus Sao Paulo, Johannesburg, Entebbe, San José, Doha, Puerto Plata, Punta Cana, Tel Aviv, Iguazu, Barcelona, Nairobi, Dubai und Madrid eingeführt. In zwei Fällen seien die Verhaftungen und Sicherstellungen in Zusammenarbeit mit dem Bundesamt für Zoll und Grenzsicherheit erfolgt.

Weniger Kokain, mehr Kath

Im Vorjahr fand die Kantonspolizei am Flughafen zwar noch mehr Kokain (85 Kilogramm), und zusätzlich 15 Kilogramm Heroin, dafür aber deutlich weniger Kath als in diesem Jahr (134 Kilogramm). Im Jahr 2020, als der Flugverkehr Corona-bedingt stark eingeschränkt war, stellte die Polizei rund 42 Kilogramm Kokain, 83 Kilogramm Cannabisprodukte, ein Kilogramm Heroin sowie 1,6 Tonnen Kath und 8000 Amphetamin-Tabletten sicher.

