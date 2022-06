Polizeikosten in Winterthur – Polizei stockt Stellen auf – weil der Fussballclub aufgestiegen ist Der FC Winterthur spielt in der kommenden Saison in der Super League. Darum schafft die Stadtpolizei 13 neue Stellen für 1,6 Millionen Franken pro Jahr. Helmut Dworschak

Polizeibeamte errichten aus Anlass eines Cupspiels gegen den FC Basel beim Stadion Schützenwiese eine Strassensperre. Aufnahme vom September 2014. Archivfoto: Heinz Diener

Mit dem Aufstieg des FC Winterthur (FCW) in die oberste Schweizer Fussball-Liga, die Super League, steigen die Anforderungen an die Sicherheit rund um das Stadion Schützenwiese. Die neuen Gastmannschaften bringen mehr sogenannte Risikofans mit als die der Challenge League. Der Winterthurer Stadtrat bewilligt der Stadtpolizei Winterthur deshalb 12,7 neue Stellen. Dies kostet 1,6 Millionen Franken pro Jahr. Hinzu kommen einmalige Investitionen in der Höhe von 795’000 Franken für Einsatzmaterial.