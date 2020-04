Trainingsrunde auf der A4 – Polizei stoppt Jogger auf Autobahn in Rotkreuz Am Mittwochabend nutzte ein 31-Jähriger den Pannenstreifen auf der A4 von Rotkreuz in Richtung Küssnacht am Rigi als für sein Lauftraining.

Der Student war auf dem Pannenstreifen der A4 auf einem Streckenabschnitt zwischen Rotkreuz und Küssnacht am Rigi unterwegs. Screenshot Google Street View

Ein 31-jähriger Sportler hat sich am Mittwochabend eine aussergewöhnliche Trainingsroute ausgesucht: Er joggte auf der Autobahn A4 von Rotkreuz in Richtung Küssnacht am Rigi SZ. Polizisten stoppten den ausländischen Studenten und stellten ihm eine Ordnungsbusse aus.

Der Mann habe bei der Befragung angegeben, in seinem Heimatland seien Joggingrunden entlang einer Schnellstrasse üblich und erlaubt, schreibt die Zuger Polizei in der Medienmitteilung vom Donnerstag. Auf Anfrage wollte der Polizeisprecher aber nicht verraten, von wo der Jogger denn ursprünglich kommt.

Die Polizei stoppte den Jogger gegen 18.30 Uhr auf dem Pannenstreifen und brachte ihn sicher von der Autobahn, wie sie weiter schreibt.

( SDA )