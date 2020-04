Kontrolle in Bassersdorf – Polizei stoppt Raser Die Kantonspolizei Zürich erwischte am Montag in Bassersdorf gleich fünf Schnellfahrer. Einer von ihnen wurde ausserorts mit 147 km/h geblitzt. dsh

Mit 147 statt der erlaubten 80 km/h war ein junger Portugiese in Bassersdorf unterwegs. Symbolbild: Balz Murer

Ein 25-jähriger Portugiese musste am Montag in Bassersdorf seinen Führerausweis auf der Stelle abgeben. Der Mann war ausserorts mit einer Geschwindigkeit von 147 km/h anstelle der erlaubten 80 km/h unterwegs, als Verkehrspolizisten dort eine Kontrolle mit einem Lasergerät durchführten. Damit überschritt er die erlaubte Höchstgeschwindigkeit um 63 km/h. Wegen der Begehung eines Raserdelikts wird er bei der Staatsanwaltschaft angezeigt. Er war jedoch nicht der einzige Sünder. Ein 31-jähriger Autolenker, auch er Portugiese, wurde mit einer Geschwindigkeit von 139 km/h gemessen. Ein 32-jähriger Syrer passierte die Messstelle mit einer Geschwindigkeit von 119 km/h. Beide werden wegen grober Verletzung der Verkehrsregeln ebenfalls bei der Staatsanwaltschaft angezeigt. Zwei weitere Automobilisten wurden mit Geschwindigkeiten von 106 km/h gemessen. Gegen sie wird an das zuständige Statthalteramt rapportiert.