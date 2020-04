News der Gemeindepolizei Regensdorf – Polizei stoppt zwei Schnellfahrer Bei einer Geschwindigkeitskontrolle an der Weiningerstrasse erwischte die Gemeindepolizei Regensdorf am Samstagabend einen Auto- und einen Motorradfahrer mit massiv übersetzter Geschwindigkeit. Anna Bérard

Sieben Verkehrsteilnehmende müssen aufgrund der Polizeikontrolle am Samstagabend eine Ordnungsbusse bezahlen.

Die Gemeindepolizei Regensdorf führte am Samstagabend, 25. April, an der Weiningerstrasse eine Geschwindigkeitskontrolle durch. Wie sie in einer Mitteilung festhält, hat sie ausserorts einen Personenwagenlenker mit einer Geschwindigkeit von 126 km/h anstelle der erlaubten 80 km/h erfasst. Aufgrund der massiven Überschreitung musste der Lenker den Führerausweis an Ort und Stelle abgeben. Er wird sich bei der Staatsanwaltschaft verantworten müssen.

Am gleichen Ort hat die Polizei einen Motorradlenker mit einer Geschwindigkeit von 122 km/h anstelle der erlaubten 80 km/h gemessen. Auch er wird angezeigt. Weiter musste die Gemeindepolizei gegenüber fünf weiteren Verkehrsteilnehmern Ordnungsbussen aussprechen.