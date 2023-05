Jestetten (D) – Polizei sucht Zeugen nach Sachbeschädigungen an Schulen An den vergangenen beiden Wochenenden wurde an zwei Schulen verschiedene Vandalenakte begangen. Die Schadenssumme betragt über 7000 Euro.

Im Zeitraum von Freitag, 19. Mai, 16 Uhr, bis Montag, 22. Mai, 7 Uhr, wurden an der Jestetter Grund- und Hauptschule in der Schaffhauser Strasse verschiedene Sachbeschädigungen begangen. Dabei wurde ein Sachschaden von rund 3000 Euro angerichtet. So wurden an der Mensa ein Fenstersims beschädigt und die Hauswand beschmiert.

Bereits das Wochenende davor wurde an der Sporthalle der Realschule ein Metallgeländer aus der Verankerung gerissen und ein Schaden von rund 3500 Euro verursacht.

red

Fehler gefunden?Jetzt melden.