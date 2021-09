Vier Kilogramm Kokain sichergestellt – Polizei verhaftet 72-jährigen Drogenschmuggler am Flughafen Ein 72-jähriger Spanier wollte mit vier Kilogramm Kokain im Gepäck von São Paulo via Zürich nach Barcelona fliegen. Am Flughafen Zürich wurde er nach einer Routinekontrolle verhaftet.

Am Flughafen Zürich konnte die Polizei vier Kilogramm Kokain sicherstellen. Symbolbild: Keystone

Am Donnerstag reiste ein 72-jähriger Spanier von São Paulo nach Barcelona. In Zürich hätte er eigentlich nur umsteigen müssen. Bei einer Routinekontrolle durch Fahnder wurden ungefähr vier Kilogramm Kokain in seinem Gepäck sichergestellt. Dies teilt die Kantonspolizei Zürich mit. Der Mann wurde festgenommen und im Anschluss an die polizeiliche Befragung der Staatsanwaltschaft Winterthur/Unterland zugeführt.

Der Marktwert auf der Strasse der sichergestellten Drogen beträgt etwa 400’000 Franken. Am Dienstag konnte die Polizei eine weitere Kokain-Schmugglerin dingfest machen. Auch sie war von São Paolo nach Zürich geflogen. Sie wollte nach Tirana weiterreisen. Die 26-jährige Brasilianerin führte Glasflaschen mit sich, die mit Kokain gefüllt waren.

So wollte die 26-jährige Brasilianerin am Dienstag Kokain von São Paolo nach Tirana schmuggeln. Bild: Kantonspolizei Zürich/Keystone/Handout

mps

