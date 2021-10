Kontrolle am Flughafen – Polizei verhaftet brasilianische Drogenkuriere Ein Mann und eine Frau aus Brasilien wollten am Sonntag Kokain in die Schweiz schmuggeln. Sie blieben am Flughafen in einer Kontrolle hängen.

Immer wieder erwischt die Polizei Drogenkuriere, die Betäubungsmittel in ihrem Körper – meist in Beuteln im Magen – mit sich führen. Am Sonntag gingen den Beamten zwei Personen aus Brasilien ins Netz. Foto: Keystone (Symbolfoto)

Die Kantonspolizei Zürich hat am Sonntag am Flughafen Zürich zwei Betäubungsmittelkuriere verhaftet, die Kokain in ihrem Körper transportiert haben. Wie die Polizei mitteilt, handelte es sich um einen 43-jährigen Brasilianer und eine 28-jährige Brasilianerin, die von São Paulo aus nach Zürich geflogen waren.

Bei einer Polizeikontrolle kam der Verdacht auf, dass die beiden Personen als Betäubungsmittelkuriere unterwegs sind. Die weiteren Abklärungen zeigten, dass sie je rund ein Kilogramm Kokain im Körper mitführten. Die beiden Brasilianer wurden verhaftet und nach den polizeilichen Befragungen der Staatsanwaltschaft Winterthur/Unterland zugeführt.

mst

