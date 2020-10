Sicherheitsmann vereitelt Einbruch – Polizei verhaftet in Regensdorf Einbrecher in flagranti Weil ein Mitarbeiter einer Sicherheitsfirma rechtzeitig Alarm geschlagen hatte, konnte die Polizei in der Industrie Regensdorf drei Einbrecher auf frischer Tat verhaften.

Gleich mehrere Patrouillen der Kantonspolizei Zürich waren in der Nacht auf Freitag nach Regensdorf ausgerückt. Keystone

Kurz vor Mitternacht machte ein Mitarbeiter einer Sicherheitsfirma in der Nacht auf Freitag eine verdächtige Beobachtung. Er war in Regensdorf auf seiner Runde und bemerkte, wie drei Personen in eine Werkhalle einbrachen. Der Mann setzte sich sofort mit der Polizei in Verbindung, die dann auch sofort ausrückte, wie es in einer Mitteilung der Kantonspolizei heisst.

Die ausgerückten Patrouillen umstellten dann vorerst das Gelände, bevor sie die Werkhallen durchsuchten. In einer Halle verhafteten sie zwei Männer – ein weiterer Einbrecher konnte im nahen Gelände festgenommen werden. Die Räuber hatten Elektronikteile erbeutet, wie es weiter heisst. Nun wird abgeklärt, ob die Täter für weitere Einbrüche in Frage kommen.

Bei den Festgenommenen in der Halle handelt es sich um einen 32-jährigen Polen und einen 36-jährigen Mann aus Bosnien und Herzegowina. Der dritte Täter aus Bosnien und Herzegowina ist 31 Jahre alt und ohne Wohnsitz in der Schweiz. Sie werden der zuständigen Staatsanwaltschaft zugeführt.

mcp