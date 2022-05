Einschleichdiebstahl in Dietlikon – Polizei verhaftet mutmassliche Einbrecher Die Bewohnerin einer Wohnung erwischte die Räuber am frühen Morgen in flagranti. Nach einer kurzen Flucht wurden die Männer verhaftet.

Die Polizei durchsuchte die Wohnungen der Verdächtigen und verhaftete sie danach. Keystone, Symbolbild

Es war gegen drei Uhr am Montagmorgen, als eine Frau in ihrer Wohnung verdächtige Geräusche hörte. Beim Nachschauen ertappte sich zwei junge Männer, die eingebrochen waren. Noch mehr als die Frau haben sich die Einbrecher erschrocken, die sofort die Flucht ergriffen. Die alarmierten Kantonspolizisten ermittelten in der Folge einen 20-jährigen Libyer und einen 21-jährigen Marokkaner, die aufgrund bestehender Hinweise unter Verdacht stehen, für den Einbruch verantwortlich zu sein.

Bei der anschliessenden Hausdurchsuchung am Wohnort der Verhafteten habe die Polizei verschiedene Gegenstände und Wertsachen sichergestellt, wie es in einer Mitteilung heisst. Es wird abgeklärt, ob es sich bei den Sicherstellungen um Deliktsgut handelt und ob die beiden Männer für ähnlich gelagerte Delikte verantwortlich sind. Nach den polizeilichen Befragungen wurden sie der Staatsanwaltschaft zugeführt.

mcp

Fehler gefunden?Jetzt melden.