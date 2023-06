Buben auf Toilette gefilmt – Polizei verhaftet Toiletten-Spanner vom Glattzentrum Ein 27-jähriger Mann hatte Anfang Juni auf der Toilette im Glattzentrum einen 13-Jährigen gefilmt. Nun wurde der Mann verhaftet.

Der Vorfall ereignete sich auf einer Toilette im Glatt-Einkaufszentrum in Wallisellen. Foto: Keystone

Anfang Juni filmte ein unbekannter Mann heimlich einen 13-jährigen Buben auf einer Herrentoilette im Einkaufszentrum Glatt. Wie die Kantonspolizei Zürich mitteilt, bemerkte das Opfer damals den Mann und machte lautstark auf die Situation aufmerksam. Der Täter flüchtete.

In der Folge nahm die Kantonspolizei Zürich Ermittlungen auf und identifizierte den Mann. Am Mittwoch führte die Polizei am Wohnort des 27-jährigen Schweizers eine Hausdurchsuchung durch und verhaftete ihn. Neben dem damals genutzten Mobiltelefon stellten die Polizisten weitere Datenträger sicher. Diese werden im Auftrag der Staatsanwaltschaft Winterthur/Unterland ausgewertet.

In Zusammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft prüft die Kantonspolizei, ob der 27-Jährige für weitere vergleichbare Delikte als Täter infrage kommt.

mst

