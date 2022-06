Drogen in Fingerlingen – Polizei verhaftet zwei Drogenkuriere am Flughafen Die Kantonspolizei hat am Samstag und am Montag im Flughafen zwei mutmassliche Drogenkuriere verhaftet. Diese hatten ja rund ein Kilogramm Kokain dabei.

Die Kantonspolizei Zürich verhaftete am Flughafen in den vergangenen Tagen zwei mutmassliche Drogenkuriere. (Symbolbild) KEYSTONE/ENNIO LEANZA

Am Samstag nahmen die Polizisten einen 55-jährigen Uruguayer fest, der von Sao Paulo kommend in Zürich landete. Er führte das Kokain in Fingerlingen verpackt in seinem Körper mit.

Am Montag flog eine 24-jährige Brasilianerin auf. Sie reiste ebenfalls aus Sao Paulo an. Die Drogen wurden zur genauen Bestimmung dem Forensischen Institut übergeben. Die beiden Festgenommenen wurden nach der Befragung der Staatsanwaltschaft übergeben.

mcp/SDA

